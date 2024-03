Toujours sous obser­va­tion à l’hô­pital il y a encore quelques heures, suite à son impres­sion­nant malaise sur le court inter­venu lors des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Mimai, Arthur Cazaux a donné des nouvelles rassu­rantes via ses réseaux sociaux.

« Plus de peur que de mal », affirme le Français qui a aussi donné un témoi­gnage assez glaçant au journal l’Equipe.

« J’ai revu plusieurs fois les vidéos parce que ma chute, je ne m’en souviens pas. Quand je suis au sol, je n’ai plus trop de souve­nirs des discus­sions que j’ai eues avec le doc. J’avais l’im­pres­sion que mon esprit était là mais je ne sentais plus du tout mon corps. J’avais du mal à répondre à ses ques­tions parce que je ne sentais même plus mes lèvres, c’était très bizarre. »