Après l’an­nonce du décès de son petit ami qui s’est suicidé en sautant par dessus le balcon, on pouvait logi­que­ment penser que Sabalenka allait faire forfait et commencer son deuil. Au final, toute vêtue de noir, elle s’est entrainée hier et affron­tera donc lors de son entrée en lice Badosa qui a battu Halep.

Ahora : Aryna Sabalenka entre­nando en Miami, horas después del falle­ci­miento de su pareja, Konstantin Kolstov pic.twitter.com/msYrPIOtUA — Diario del Tenis (@DiarioDelTenis) March 19, 2024 Est‐ce du courage ? Ou une façon de rester en vie ?



Aryana qui a déja perdu son papa agé de 42 ans dans des condi­tions effroyables victime d’une ménin­gite foudroyante sait mieux que quiconque ce qu’elle doit accom­plir pour parvenir à accepter les faits et conti­nuer à vivre. On ne peut une seule seconde remettre en cause son atti­tude car la joueuse biélo­russe a toujours fait preuve d’un courage incroyable.