Après sa victoire face au joueur fran­çais Arthur Cazaux au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (7−6, 6–4), l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina s’est permis de cham­brer le public. Et pas qu’un peu !

Le 15e joueur mondial a mimé la célé­bra­tion du basket­teur Stephen Curry, avant d’adresser un ironique « au revoir » de la main aux spectateurs.

Sous une pluie de huées, Davidovich Fokina en a rajouté une couche après avoir salué son adversaire.

Alejandro Davidovich Fokina being booed by the French crowd after doing the Night Night cele­bra­tion follo­wing his win over a Frenchman in Paris.



He waves at them to egg on the boos even more



😭😭😭



pic.twitter.com/pivc11WYHZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025

Ambiance élec­trique !