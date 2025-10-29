AccueilVidéosDavidovich Fokina chambre sévèrement le public français, atmosphère électrique !
Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Après sa victoire face au joueur fran­çais Arthur Cazaux au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (7−6, 6–4), l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina s’est permis de cham­brer le public. Et pas qu’un peu !

Le 15e joueur mondial a mimé la célé­bra­tion du basket­teur Stephen Curry, avant d’adresser un ironique « au revoir » de la main aux spectateurs.

Sous une pluie de huées, Davidovich Fokina en a rajouté une couche après avoir salué son adversaire.

Ambiance élec­trique !

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 19:42

