Après sa victoire face au joueur français Arthur Cazaux au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (7−6, 6–4), l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina s’est permis de chambrer le public. Et pas qu’un peu !
Le 15e joueur mondial a mimé la célébration du basketteur Stephen Curry, avant d’adresser un ironique « au revoir » de la main aux spectateurs.
Sous une pluie de huées, Davidovich Fokina en a rajouté une couche après avoir salué son adversaire.
Alejandro Davidovich Fokina being booed by the French crowd after doing the Night Night celebration following his win over a Frenchman in Paris.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025
He waves at them to egg on the boos even more
😭😭😭
pic.twitter.com/pivc11WYHZ
Ambiance électrique !
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 19:42