Alors que le Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 27 octobre au 2 novembre) dans son nouvel écrin de la Défense Arena, l’organisation a dévoilé les huit invitations, quatre pour le tableau principal, quatre pour les qualifications.
Et si les Français sont évidemment à l’honneur, il y a une petite surprise avec la présence dans le grand tableau de Valentin Vacherot, retentissant vainqueur du Masters 1000 de Shanghai.
Les wild‐cards pour le Rolex Paris Masters dévoilées 🎟️— FFT (@FFTennis) October 21, 2025
La quatrième invitation pour le tableau principal est attribuée à Valentin Vacherot (MON).#RolexParisMasters pic.twitter.com/98iG8gNtmo
Le Monégasque est accompagné par son inséparable cousin, Arthur Rinderknech, ainsi que par Terence Atmane et Arthur Cazaux. Ugo Blanchet, Hugo Gaston, Pierre‐Hugues Herbert et Kyrian Jacquet ont de leur côté reçu une wild card pour les qualifications.
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 18:12