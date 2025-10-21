AccueilATPATP - Rolex Paris MastersLes invitations pour le Masters 1000 de Paris dévoilées, avec une petite...
Les invi­ta­tions pour le Masters 1000 de Paris dévoi­lées, avec une petite surprise !

Alors que le Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 27 octobre au 2 novembre) dans son nouvel écrin de la Défense Arena, l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé les huit invi­ta­tions, quatre pour le tableau prin­cipal, quatre pour les qualifications.

Et si les Français sont évidem­ment à l’hon­neur, il y a une petite surprise avec la présence dans le grand tableau de Valentin Vacherot, reten­tis­sant vain­queur du Masters 1000 de Shanghai.

Le Monégasque est accom­pagné par son insé­pa­rable cousin, Arthur Rinderknech, ainsi que par Terence Atmane et Arthur Cazaux. Ugo Blanchet, Hugo Gaston, Pierre‐Hugues Herbert et Kyrian Jacquet ont de leur côté reçu une wild card pour les qualifications. 

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 18:12

