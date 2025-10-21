Alors que le Rolex Paris Masters doit débuter dans quelques jours (du 27 octobre au 2 novembre) dans son nouvel écrin de la Défense Arena, l’or­ga­ni­sa­tion a dévoilé les huit invi­ta­tions, quatre pour le tableau prin­cipal, quatre pour les qualifications.

Et si les Français sont évidem­ment à l’hon­neur, il y a une petite surprise avec la présence dans le grand tableau de Valentin Vacherot, reten­tis­sant vain­queur du Masters 1000 de Shanghai.

Les wild‐cards pour le Rolex Paris Masters dévoi­lées 🎟️



La quatrième invi­ta­tion pour le tableau prin­cipal est attri­buée à Valentin Vacherot (MON).#RolexParisMasters pic.twitter.com/98iG8gNtmo — FFT (@FFTennis) October 21, 2025

Le Monégasque est accom­pagné par son insé­pa­rable cousin, Arthur Rinderknech, ainsi que par Terence Atmane et Arthur Cazaux. Ugo Blanchet, Hugo Gaston, Pierre‐Hugues Herbert et Kyrian Jacquet ont de leur côté reçu une wild card pour les qualifications.