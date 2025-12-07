AccueilATPBjorn Borg sur sa relation avec John McEnroe : "Quand nous nous...
Bjorn Borg sur sa rela­tion avec John McEnroe : « Quand nous nous voyons, nous ne parlons jamais de tennis. Je veux dire par là que nous n’avons jamais parlé de nos matchs »

Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée à Marca, à l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Bjorn Borg a évoqué sa rela­tion avec son ancien rival John McEnroe. 

« C’était une rela­tion amour‐haine. Aujourd’hui, nous sommes amis et nous restons en contact. Quand nous nous voyons, nous ne parlons jamais de tennis. Je veux dire par là que nous n’avons jamais parlé de nos matchs. Nous avions une grande riva­lité, mais je sais qu’il a été très triste quand j’ai arrêté. John aurait aimé que notre riva­lité dure plus longtemps. »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 13:55

