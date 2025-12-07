Lors d’une interview accordée à Marca, à l’occasion de la sortie de son autobiographie, Bjorn Borg a évoqué sa relation avec son ancien rival John McEnroe.
« C’était une relation amour‐haine. Aujourd’hui, nous sommes amis et nous restons en contact. Quand nous nous voyons, nous ne parlons jamais de tennis. Je veux dire par là que nous n’avons jamais parlé de nos matchs. Nous avions une grande rivalité, mais je sais qu’il a été très triste quand j’ai arrêté. John aurait aimé que notre rivalité dure plus longtemps. »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 13:55