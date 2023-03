Déjà au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells où il a été stoppé par Jannik Sinner, Adrian Mannarino fait encore mieux à Miami en attei­gnant les huitièmes de finale grâce à une victoire face au 9e joueur mondial Hubert Hurkacz, en deux sets (7−6 [5], 7–6 [0]). Malgré les 20 aces (et les 78% de points remportés derrière sa première balle pour le Polonais) de son adver­saire, le Français n’a pas cédé et a même réussi à debreaker une fois dans le deuxième set avant de dérouler dans le second tie‐break.

« La diffi­culté, c’est qu’il sert extrê­me­ment bien. Je n’ar­rive vrai­ment pas à lire son service, je partais souvent du mauvais côté. Parfois, tu as l’im­pres­sion d’avoir une petite ouver­ture à 0–30, mais fina­le­ment tu prends trois services gagnants de suite et là il n’y a pas grand‐chose à faire. Il a un jeu qui me convient bien. C’est un très bon contreur mais il aime bien jouer contre des joueurs qui font le jeu. Du coup, je fais exprès de l’at­tendre au maximum, ça fait des échanges un petit peu longs et j’es­saye de l’avoir un peu sur la fatigue. Il sort un peu du truc et je réussis à recoller mais ensuite ça se joue à peu de choses. Mes jeux de services étaient hyper accro­chés alors que lui dérou­lait. Il ne fallait pas donner, rester solide et ça s’est bien goupillé », a expliqué le joueur de 34 ans à la fin du match dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mannarino ne veut pas connaître ses adver­saires mais il a un sacré coup à jouer en huitièmes, où il affron­tera le 119e au clas­se­ment ATP, Christopher Eubanks, tombeur du Grégoire Barrère (6−3, 7–6). Le gagnant défiera Daniil Medvedev ou Quentin Halys en quarts de finale.