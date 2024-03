Impeccable sur le court et qualifié pour une nouvelle demi‐finale, sur le Masters 1000 de Miami, après celle disputée à Indian Wells et ses deux titres à l’Open d’Australie et Rotterdam, Jannik Sinner est égale­ment de plus en plus à l’aise avec un micro devant lui.

Alors qu’il était inter­rogé sur son prochain duel face à Daniil Medvedev, qui sera une sorte de revanche de la finale de Melbourne où il l’avait emporté après avoir été mené deux manches à rien, l’Italien a fait un peu d’hu­mour et surtout preuve d’humilité.

« Ce sera un match évidem­ment diffi­cile. Il a atteint la finale à Indian Wells. Il a aussi une bonne confiance en lui. Il joue très bien, surtout dans ce tournoi. L’année dernière, il a gagné. Ce sera poten­tiel­le­ment un match très tactique. Je dois être prêt. J’espère qu’il ne jouera pas comme lors des deux premiers sets à l’Open d’Australie, sinon ce sera terminé en une heure (sourire). Je dois essayer de comprendre ce qu’il va essayer de faire avant. Ensuite, peut‐être qu’il chan­gera deux ou trois choses. C’est ce que nous verrons. Ce sera un test inté­res­sant pour moi. J’espère pouvoir montrer un bon tennis. »