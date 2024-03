Consultante pour Eurosport et forcé­ment inter­rogée sur la récente sépa­ra­tion entre Novak Djokovic et Goran Ivanisevic, Justine Henin s’est comme d’ha­bi­tude montrée prag­ma­tique en insis­tant sur la rela­tion très forte entre les deux.

« On n’a pas les dessous de l’his­toire, c’est le genre de choses qui arrivent dans une carrière. Pour l’un ou pour l’autre, voire pour les deux, c’était le moment de passer à autre chose. En tout cas, dans les mots de Novak Djokovic, on sent une rela­tion très forte entre les deux et c’est pour ça que c’était très explosif aussi. Cette rela­tion l’a beau­coup aidé, cela faisait près de cinq ans qu’ils travaillaient ensemble. On sent en tout cas beau­coup de respect et de reconnaissance. »