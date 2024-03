De passage cette semaine sur le Masters 1000 de Miami où il a notam­ment assisté au match entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils, Juan Martin del Potro en a profité pour répondre aux ques­tions du site Infobae.

L’Argentin et ancien 3e joueur mondial a parlé de ses nouveaux projets et a égale­ment révélé que plusieurs joueurs le contac­taient régulièrement.

« Je laisse la vie me surprendre un peu aussi. J’essaie de faire des choses et j’en fais beau­coup. Je me suis retrouvé dans un projet de padel, main­te­nant je vais avec les juniors (il est ambas­sa­deur des Juniors à Roland‐Garros), je fais ce genre d’ac­ti­vités de présen­ta­tion pour des marques et des confé­rences. D’autre part, beau­coup de joueurs m’ap­pellent pour que je les aide, notam­ment avec le service ou me demandent de les guider dans une chose ou ont besoin de diffé­rentes colla­bo­ra­tions dans d’autres. Et c’est ce que je fais, parmi d’autres projets que j’ai. Mais je laisse aussi les choses aller d’elles‐mêmes. »