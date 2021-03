Stefanos Tsitsipas est un petit malin. Il y a 10 jours, à l’issue de sa défaite face à Alexander Zverev en demi‐finales d’Acapulco, le Grec décla­rait qu’il « irait jouer le tournoi de Miami, mais sans aucune attente ». Ce mercredi, le 5e mondial s’est qualifié pour les quarts en Floride après une victoire très solide face à Lorenzo Sonego. Opposé au Polonais Hubert Hurkacz pour une place en demi‐finales, Stefanos a quelque peu changé de discours depuis.

« Je joue bien, je me sens bien et je profite de ces moments sur le court. Je suis ravi de jouer comme je joue. J’ai eu un grand impact avec mon jeu jusqu’à présent cette semaine, il est donc impor­tant pour moi de capi­ta­liser là‐dessus. Chaque adver­saire a été un défi à part, et j’ai réussi à trouver des solu­tions contre chacun d’entre eux. C’est impor­tant pour moi d’avoir des matchs comme celui‐ci (face à Sonego, ndlr). »