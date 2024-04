Dominé et battu par un Daniil Medvedev plus appliqué et certai­ne­ment plus frais (6−2, 6–4), ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Gaël Monfils ne s’est pas caché en confé­rence de presse en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adversaire.

Et lors­qu’il a été inter­rogé sur les facultés de son adver­saire sur terre battue, le Parisien a eu une réponse très pragmatique.

« Je ne sais pas si Gilles (Simon) l’a beau­coup aidé, mais Daniil a bien joué. Il n’a pas fait beau­coup d’er­reurs. C’est une ques­tion étrange, parce qu’il a gagné un Masters 1000 et que je n’en ai jamais gagné. Suis‐je pour autant un mauvais joueur de terre battue ? Il a fait quelque chose que très peu de joueurs ont fait. Il a gagné un Masters 1000 sur terre battue. Il a atteint les quarts de finale ici. Il a gagné Rome. Quart de finale à Roland‐Garros… C’est exac­te­ment ce que j’ex­pli­quais. Parfois, les joueurs jouent moins bien sur la terre battue, mais ils sont tout de même très effi­caces. En tout cas, si j’avais pu faire ce qu’il a fait, je serais heureux.é