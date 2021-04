Rafael Nadal n’a pas fait de détail pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo. 11 fois vain­queur sur le Rocher et absent des courts depuis sa défaite en quarts de finale de l’Open d’Australie, le Majorquin a litté­ra­le­ment écra­bouillé l’Argentin Federico Delbonis (87e) au deuxième tour : 6–1, 6–2 après 1h20 de jeu.

Particulièrement agressif à l’échange et très en jambes pour un tout premier match sur terre battue, le numéro 3 mondial n’a laissé aucune chance à son adver­saire qui n’avait jamais remporté le moindre set après quatre confron­ta­tions avant celle‐ci. Malgré quelques petites erreurs dans la deuxième manche et un débreak concédé, l’homme aux 13 Roland Garros passe sans trem­bler en huitièmes de finale où il retrou­vera un certain Grigor Dimitrov.