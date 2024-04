Tombeur de Novak Djokovic, Casper Ruud va disputer ce dimanche contre Stefanos Tsitsipas à Monte‐Carlo (15h) sa deuxième finale de Masters 1000 (après défaite contre Carlos Alcaraz à Miami en 2022). Il mène pour le moment 2–1 dans ses face‐à‐face avec le Grec.

« Stefanos est un joueur fantas­tique sur toutes les surfaces, mais sur terre battue, je pense qu’il a eu plus de succès dans sa carrière jusqu’à présent. Il a gagné ici deux fois, donc il est évident qu’il se sent à l’aise. Je crois qu’il vit ici à Monaco, donc je pense que c’est une sorte de tournoi à domi­cile pour lui. Les six, sept, huit derniers mois n’ont pas été parfaits pour lui, il est sorti du top 10. Mais il sera toujours un joueur dange­reux et il semble être de retour en bonne forme. Je vais devoir m’at­tendre à la meilleure version de Stefanos », a déclaré le Norvégien en confé­rence de presse.