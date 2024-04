Battue par la Grande‐Bretagne (1−3) ce week‐end à l’oc­ca­sion d’un tour quali­fi­catif pour la Billie Jean King Cup, l’équipe de France s’est passée de Caroline Garcia lors de la journée de samedi.

Alors que les deux nations étaient dos‐à‐dos (1−1) après la journée de vendredi suite à la victoire de Diane Parry et la défaite de Garcia contre Emma Raducanu, le capi­taine fran­çais, Julien Benneteau, a en effet décidé d’aligner Clara Burel à la place de la numéro 1 trico­lore.

« C’était plutôt mieux ces derniers temps mais hier (vendredi, après sa défaite), il y a des choses qui sont un peu remon­tées, c’était dur de gérer. On essaie de discuter, de l’aider, et que ça n’im­pacte pas trop son jeu. Après il y a des choses diffi­ciles, surtout avec le style de jeu qu’elle veut déve­lopper. Tout le monde doit gérer ça, avec ses émotions, ses frus­tra­tions. Et en fonc­tion d’où on en est dans sa carrière, sa saison, on arrive plus ou moins à dealer avec », a expliqué Benneteau à L’Equipe.