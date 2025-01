Vainqueur de son pote Adrian Mannarino, qui n’est pas au mieux en ce moment, ce mardi au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, Richard Gasquet a inscrit son nom dans l’his­toire en deve­nant, à égalité avec Roger Federer, le seul joueur à avoir remporté au moins une victoire sur le circuit prin­cipal pour la 24e saison consécutive.

📊 Les plus grandes séries de saisons avec au moins une victoire sur le circuit prin­cipal depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) :

🇨🇭 Federer : 24 (1998−2021)

🇫🇷 Gasquet : 24 (2002−2025) ⬆️

🇪🇸 Nadal : 23 (2002−2024)

🇷🇸 Djokovic : 22 (2004−2025)

🇫🇷 Monfils : 22 (2004−2025)

🇪🇸… pic.twitter.com/y76myfQQjN — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 28, 2025

Il confirme aussi que cette salle est un lieu qu’il connait parfai­te­ment et que cela a forcé­ment une inci­dence sur la qualité du tennis qu’il peut produire, comme il l’a confié à nos confrères du Midi Libre.

« Je suis soulagé. Je ne connais­sais pas trop mon état de forme, je ne savais pas comment j’allais jouer. J’étais un peu dans le flou quant à mon niveau de jeu. Je n’ai pas joué beau­coup de matches cette saison. Mais après, ici, je sais que c’est une salle qui me réussit. Je sais que je peux être compliqué à jouer parce que c’est une salle que je connais. J’ai très, très bien commencé le match. Ça m’a donné confiance pour la suite. J’ai plutôt bien servi. Ça me fait rejouer un match ici. Ce n’était pas la dernière fois que je faisais le Béziers‐Montpellier en voiture, donc ça me fait plaisir. »