Tsitsipas : « Alcaraz et Sinner me poussent à en faire plus »

Présent ce vendredi lors de la céré­monie du tirage au sort du Masters 1000 de Montréal, Stafanos Tsitsipas, après avoir donné son senti­ment à propos du forfait de Rafael Nadal, a égale­ment été ques­tionné sur l’émer­gence de la nouvelle géné­ra­tion repré­sentée par Carlos Alcaraz. Une géné­ra­tion qui pour­rait bien lui poser des soucis à l’avenir après avoir buté sur le Big 3.

« C’est inspi­rant d’avoir tous ces talents émer­gents et cela me pousse à en faire plus. Nous avons Alcaraz, Sinner et bien d’autres. J’ai déjà joué plusieurs fois contre Carlos (trois défaites en trois matchs, ndlr). Tout le monde vise à faire mieux que les autres, tout comme moi, je veux toujours prouver que je suis meilleur, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. »