Gilles Simon sera dans le grand 8 final, il y a aura donc encore un tricolore en quart de finale de l’Open 13. On ne s’attendait pas à un match rapide, ni de rogneurs, on a donc assisté à une bataille tactique bien résumé par le tie-break du premier set où Gillou était mené 6 points à 4 avant de s’en sortir (8-6). Bien encouragé par un petit groupe de supporters, le Français a maintenu un niveau moyen assez solide pour dominer Aljaz Bedene qui reste un joueur étalon du circuit (7-6 (6), 6-4). En quart de finale, il sera opposé au vainqueur du duel entre Medvedev et Sinner.

De votre envoyé spécial à Marseille