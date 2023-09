Actuellement à Pékin en Chine où il prépare son huitième de finale contre Lorenzo Musetti après sa victoire contre Yannick Hanfmann, Carlos Alcaraz a évoqué l’im­por­tance d’être entouré par son frère et d’autres membres de sa famille lors de ses voyages.

« Pour moi, il est très impor­tant d’avoir ma famille à mes côtés. J’ai beau­coup de chance de pouvoir emmener une partie de ma famille avec moi et de voyager dans le monde entier. Je voyage toute l’année, je ne passe pas autant de temps que je le voudrais à la maison avec eux, alors le fait de savoir que certains proches m’ac­com­pagnent me me permet d’être plus faci­le­ment à l’aise pendant les tour­nois. C’est très, très impor­tant. La famille est le socle sur lequel on peut le plus compter, c’est très impor­tant d’avoir une bonne rela­tion avec elle et, dans mon cas, d’avoir son soutien tout au long de ma carrière », a déclaré le double lauréat en Grand Chelem.