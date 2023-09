Invitée du dernier épisode de « Match Points » sur Tennis Majors, Marion Bartoli a comparé la saison de Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz. Et avec son franc‐parler habi­tuel, la lauréate de Wimbledon 2013 donne l’avan­tage au Serbe.

« Je pense qu’il faut appro­fondir l’ana­lyse et quand on regarde la saison, il y en a un qui a remporté trois Grands Chelems et un qui en a gagné un, c’est aussi simple que ça. Et un qui a joué quatre finales du Grand Chelem et un qui en a joué une. Je pense qu’il faut voir de manière plus large comment chacun gère la saison. Et pour l’ins­tant, Novak fait un meilleur travail. Cela ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer, bien sûr. Il est évident que Novak est plus à la fin de sa carrière qu’au début. Mais j’ai trouvé extra­or­di­naires la façon dont il a géré cette saison, sa force mentale et sa capa­cité à se remettre de tout. Et je ne pense pas que beau­coup de gens puissent prétendre avoir la même force mentale que lui. »