En confé­rence de presse après sa victoire en finale de l’ATP 500 de Pékin contre Daniil Medvedev, syno­nyme de 9e titre en carrière, Jannik Sinner a exprimé sa joie et sa fierté d’avoir remporté ce tournoi parti­cu­liè­re­ment relevé.

« Quand vous battez ce genre de joueurs, vous vous sentez bien, c’est certain. À l’ex­cep­tion de Novak, prati­que­ment tous les meilleurs joueurs du monde étaient dans le tableau. C’était un tournoi de très haut niveau. Au début de la semaine, j’étais très heureux, c’est un plaisir et un privi­lège de parti­ciper à ce tournoi. Battre Carlos m’a donné beau­coup de confiance avant cette finale. Carlos et Daniil sont deux joueurs tota­le­ment diffé­rents, j’ai donc dû ajuster certaines choses, je pense que c’était la clé. »