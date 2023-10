Le mythique entraî­neur de Stan Wawrinka, Magnus Norman, attentif à ce qu’il se passe sur le circuit, n’hé­site pas à faire passer quelques messages aux instances lors­qu’il le juge nécessaire.

Après l’an­nonce de l’Open d’Australie, qui a décidé d’imiter Roland‐Garros, l’ex‐numéro 2 mondial a dénoncé un calen­drier surchargé.

Masters 1000 from 7 to 10 days. Grand Slam from 14 to 15 days. Tennis just adds more and more. 25 years ago topic among players were IW and Miami to long of a swing. Worried for players physical and perhaps even more mental health