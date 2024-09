Alors que l’ATP 500 de Pékin débu­tera ce jeudi 26 septembre avec la présence de trois membres du Top 5 mondial, à savoir Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, le tirage au sort a rendu son verdict.

Et force est de constater que les cadors vont devoir s’employer d’en­trée alors que le numéro 1 mondial sera opposé au Chilien Nicolas Jarry, que le lauréat de Roland‐Garros et Wimbledon affron­tera le Tricolore Mpetshi Perricard et que le fina­liste de l’Open d’Australie retrou­vera lui aussi un joueur fran­çais avec Gaël Monfils.

Un tableau parti­cu­liè­re­ment dense qui devrait proba­ble­ment nous offrir du spec­tacle et des surprises.

À noter que le dernier repré­sen­tant trico­lore du tableau, Adrian Mannarino, débu­tera face à l’Italien Lorenzo Sonego.