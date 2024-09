Si certains en doutaient encore, Marin Cilic est un sacré champion.

Opéré du genou en mai dernier après une rechute, le Croate pouvait clai­re­ment craindre une fin de carrière précoce et subie. Un peu plus de quatre mois plus tard, le lauréat de l’US Open 2014 a décroché le 21e titre de sa carrière sur l’ATP 250 de Hangzhou, en Chine.

Vainqueur du local et 43e mondial, Zhizhen Zhang, après un match serré et fermé sur une surface ultra rapide (7–6(5), 7–6(5), en 1h55), celui qui était seule­ment classé 777e mondial au début du tournoi a en plus signé une perfor­mance histo­rique en deve­nant le joueur le moins bien classé de l’his­toire à remporter un titre sur le circuit principal.

Interrogé à l’issue de son sacre, Marin n’a pas pu cacher sa joie et son soula­ge­ment après des mois de galère et de doute.

« C’est tota­le­ment dingue. Je suis très fier de moi, de mon équipe, de ma famille et de tous qui m’ac­com­pagnent et me soutiennent. J’ai passé des derniers mois diffi­ciles donc le fait de pouvoir rejouer du bon tennis et soulever à nouveau un trophée est forcé­ment spéciale. Le match ne s’est pas joué à beau­coup de choses, j’ai été un peu chan­ceux aujourd’hui (mardi). »