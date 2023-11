Battu à la surprise géné­rale dès son entre en lice sur le Masters 1000 de Paris par le Russe Roman Safiullin, Carlos Alcaraz ne s’est pas éter­nisé en confé­rence de presse.

Lui qui est en général très souriant et enjoué même en cas de défaite n’était vrai­ment pas content de sa prestation.

« Je ne me suis pas senti bien sur le court. Beaucoup de choses à améliorer, beau­coup de choses sur lesquelles travailler. Je ne me sentais pas bien. Dans le jeu, je ne me dépla­çais pas bien. J’avais une bonne qualité de coups. Mais physi­que­ment, au niveau des dépla­ce­ments, je dois vrai­ment m’amé­liorer beau­coup. Après, j’ai du temps avant les ATP Finales. Il y a beau­coup de jour­nées d’en­traî­ne­ment pour atteindre ce niveau que je veux jouer. En ce moment, je ne suis pas dans un bon état d’es­prit pour parler. »