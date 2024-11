Alors que Carlos Alcaraz, battu en huitièmes de finale par Ugo Humbert, a critiqué la vitesse du court à Bercy, le jour­na­liste Benoît Maylin a parti­cu­liè­re­ment apprécié le choix du Masters 1000 français.

« Donnez‐moi des courts rapides ! Le tennis indoor devrait toujours se jouer sur surface rapide. Arrêtez avec cette homo­gé­néi­sa­tion des courts, il faut montrer que tu as la capa­cité de t’adapter. C’est toujours la même vitesse avec des joueurs qui t’en­voient des cartouches pendant 18 heures. À Turin pour le Masters, ce ne sera pas du tout le même court qu’à Bercy. C’est un court assez rapide mais pas autant. On devrait avoir la possi­bi­lité puisque c’est le tournoi des maîtres d’avoir des chan­ge­ment de surface pour voir si les mecs peuvent s’adapter. C’est l’avan­tage du tennis, c’est de se dire que tu peux jouer sur n’im­porte quel type de surface et montrer que tu as la capa­cité de t’adapter, de modi­fier ton jeu pour réussir à gagner. C’est ça qui fait l’at­trait du tennis. »