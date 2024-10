Battu par un immense Ugo Humbert, ce jeudi soir en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Carlos Alcaraz a tenu à mettre en lumière la très grande pres­ta­tion du Français.

Mais l’Espagnol, comme après son entrée en lice sur le tournoi pari­sien, a tenu à insister en confé­rence de presse d’après match sur la rapi­dité excep­tion­nelle du court central. Et s’il n’a pas voulu s’en servir comme excuse, il a du mal à comprendre.

« Non, ce n’est pas les courts inté­rieurs le problème, c’est ce court‐là. Je ne veux pas avoir l’air de m’ex­cuser ou d’en­lever quelque chose à sa victoire mais, par exemple, j’ai joué la Coupe Davis en indoor et le court était plus lent que celui‐ci. Quand j’ai joué le premier match, d’après les statis­tiques, il est ressorti que c’était le court le plus rapide du Masters 1000. C’est incroyable. Cela fait 10 ans, je ne sais pas pour­quoi il l’ont fait, je ne sais pas ce qu’ils ont changé. Vous savez, c’est le même tournoi mais par rapport à d’autres années, ça a changé. Peut‐être aurais je dû venir plus tôt à Paris pour mieux m’adapter au condi­tions mais, honnê­te­ment, tout ce que je peux dire c’est que je ne comprends pas pour­quoi cela a été fait. »