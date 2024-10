Rencontre la plus attendue de ces huitièmes de finale sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy, le duel entre le numéro 1 fran­çais, Ugo Humbert, et le grand favori du tournoi, Carlos Alcaraz, a tenu toutes ses promesses.

D’abord grâce au niveau de jeu tout simple­ment prodi­gieux déve­loppé par le Tricolore dans la première manche, étouf­fant tota­le­ment l’Espagnol grâce à un sublime tennis d’at­taque et une prise de risque presque totale. Résultat sans appel : 6–1 en 25 minutes.

Mais la fameuse zone ne dure qu’un temps et, en face, le numéro 2 mondial déci­dait de s’adapter. Et après s’être procuré trois occa­sions de break dans le quatrième jeu du deuxième set, Carlos finis­sait logi­que­ment par faire céder le Français dans le sixième jeu grâce à une véri­table défense de fer et une bonne évolu­tion tactique.

Revenant sur le court après une longue pause de près de 10 minutes, Ugo repar­tait au combat dans l’ul­time manche et le match tutoyait parfois les sommets comme sur ce point monu­mental remporté par Alcaraz ou encore sur ce banana shot si cher à Rafael Nadal d’Humbert.

Plus combattif et inspiré que jamais face pour­tant à l’une des meilleures versions de Carlitos, Ugo Humbert créait l’ex­ploit et s’of­frait l’un des meilleurs joueurs de la planète : 6–1, 3–6, 7–5, après 2h20 d’un magni­fique combat.

https://twitter.com/TennisTV/status/1852090422140559632

Pour une place dans le dernier carré, Humbert partira grand favori face à l’Australien Jordan Thompson, diffi­cile tombeur d’Adrian Mannarino.

Du très grand Ugo !