Invitée à s’ex­primer sur le plateau d’Eurosport, sur la victoire diffi­cile de Novak Djokovic face à Tallon Griekspoor, ce jeudi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Camille Pin a estimé que le numéro 1 mondial était en quelque sorte retombé dans ses travers.

« On a vu, je trouve, les vieux démons de Novak Djokovic, qui menait large­ment dans la première manche, et on se dit : ‘Bon, ça va être un petit parcours de santé’, et tout d’un coup, il y a un blackout comme cela a pu lui arriver dans le passé. Et là, lors­qu’il perd la première manche face à un Griekspoor qui a été excellent, qui a tenu physi­que­ment les assauts de Djokovic, il lui est rentré dedans, il y a cru tout simple­ment, d’au­tant que c’est un joueur qui a accu­mulé beau­coup de confiance donc on se dit que c’est peut‐être en train de s’équi­li­brer et que ça peut, pour­quoi pas, être dange­reux pour Novak Djokovic. Mais Novak a été très fort, notam­ment dans le tie‐break, alors que Griekspoor a concédé de son côté cinq points d’af­filée donc ça ne l’a pas vrai­ment aidé. Ça été un match très particulier. »