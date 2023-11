En pleurs sur son banc quelques secondes après sa défaite face à Novak Djokovic, ce dimanche en finale du Masters 1000 de Paris, Grigor Dimitrov, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, a estimé que ces larmes étaient en réalité des larmes de joie.

« C’est diffi­cile d’ex­pli­quer mes émotions. Je voulais gagner, cela n’ar­rive pas. Et puis, sans m’api­toyer sur mon sort, je sais ce que j’ai traversé ces derniers mois sur et en dehors de court… Ce sont des larmes de joie, atten­tion. Je ne veux pas les consi­dérer comme quelque chose de négatif. Je suis humain, en fin de compte. Et puis, la montée en puis­sance non seule­ment des deux dernières semaines, des derniers mois, le travail acharné, le voyage en Chine. Et puis, en fait, c’est comme un grain de sable qui s’ac­cu­mule. J’étais si près de réaliser quelque chose que je voulais obtenir depuis si long­temps. Ce n’est pas seule­ment le fait de remporter ce tournoi. Mais aussi menta­le­ment, physi­que­ment, la manière dont je gérais ces derniers mois, tout cela. Je n’ai pas honte de ces larmes, c’est juste arrivé. Je suis triste bien sûr d’avoir perdu. Ce n’est jamais amusant de perdre une finale. Maintenant, je vais avoir du temps pour réflé­chir et tourner la page, aller de l’avant. »