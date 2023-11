Invité par l’or­ga­ni­sa­tion du Rolex Paris Masters pour remettre le trophée au vain­queur, Teddy Riner, inter­rogé par nos confrères d’Eurosport sur la victoire de Novak Djokovic face à Grigor Dimitrov ce dimanche, s’est montré admi­ratif du carac­tère de cham­pion du Serbe tout en expli­quant qu’il possé­dait le même.

« Je suis fan des exploits spor­tifs et fan du beau jeu en général. On a vu la diffé­rence de niveau, même si les deux sont des amis. Djoko, c’est Djoko et il faut respecter le cham­pion. Je crois que lors­qu’on a envie de gagner et qu’on a ça dans le sang, on a envie de gagner tout le temps, même, je regar­dais sur un point il a engueulé son staff parce qu’il n’était pas content, c’est une marque de cham­pion. Et moi, souvent, on m’en­gueule parce que je ne laisse ni mes enfants ni personne gagner, on aime ça, on aime gagner, c’est plus fort que nous. »