« Il y a une sorte d’animosité du public pari­sien envers Djokovic prête à se déclen­cher au moindre geste », obser­vait cette semaine Alizé Lim sur Eurosport.

Cette semaine à Bercy, le Serbe a en effet été sifflé à plusieurs reprises par le bouillant public pari­sien, notam­ment lors­qu’il a pris ses pauses toilettes. Il a aussi joué avec les spec­ta­teurs en leur deman­dant régu­liè­re­ment de faire plus de bruit.

Toujours excellent lors des céré­mo­nies de remise des prix, le Serbe s’est adressé au public en fran­çais ce dimanche après sa victoire contre Grigor Dimitrov, syno­nyme de 7e sacre à Bercy.

« La rela­tion avec le public pari­sien cette semaine était… spéciale, on peut dire. Merci quand même parce qu’avec cet énergie qui s’est créée, je suis ici. »

“The rela­tion­ship with the crowd this week was special, we can say that. Thank you anyway because with this energy that was created, I’m here (smiles).” pic.twitter.com/1uV0k5oUSg