En confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets comme la décla­ra­tion de Rafael Nadal sur le GOAT, sa plus grande moti­va­tion ou encore l’as­so­cia­tion Becker‐Rune.

Il a égale­ment fait une annonce impor­tante à propos de sa fin de carrière.

« Chez les joueurs, il y a eu deux écoles, dans le passé, sur la meilleur façon de choisir son moment pour arrêter sa carrière. Il y a ceux qui pensent qu’il faut partir au sommet. Il y a ceux qui pensent qu’il faut arrêter quand vous ne pouvez plus battre les jeunes joueurs pour gagner les plus grand tour­nois. Je suis plutôt de cette école. Aussi long­temps que je ferai partie des préten­dants aux grands titre, je n’arrêterai pas. Sauf si menta­le­ment, quelque chose de sérieux se passe et que je perds la moti­va­tion, mais ce n’est pas le cas. Je m’en excuse d’ailleurs après de ceux que ça ne satis­fait pas. »