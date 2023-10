En grande diffi­culté ces derniers mois, Felix Auger‐Aliassime a tout de même réussi à conserver son titre sur l’ATP 500 de Bâle.

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa victoire ce dimanche contre Hubert Hurkacz, Canadien de 23 ans a expliqué l’im­por­tance de ce succès.

Felix Auger Aliassime says Basel title is the most special in his career :



“I came here for the first time when I was 17.. it was a plea­sure for me. This means a lot. Ups & downs in the year. But for me, this win is extra special. Probably the most special so far in my career.… pic.twitter.com/QOoI5jtdgd