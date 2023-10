De retour en forme ces derniers mois et vain­queur d’un 12e titre en carrière à Stockholm, Gaël Monfils peut nourrir de belles ambi­tions pour 2024.

Mais en confé­rence de presse ce dimanche avant le début du Masters 1000 de Paris‐Bercy, le Français, inquiet au sujet de l’or­ga­ni­sa­tion de sa famille, a refusé de se projeter vers la suite.

« Avec Elina (Svitolina, sa femme) on n’a pas la réponse. On va déjà kiffer cette fin d’année, on va souf­fler et derrière on aura le temps de se torturer. Ce qui est atypique, c’est qu’on est deux à voyager, deux à faire des sacri­fices, deux à être « égoïstes » et c’est la règle n°1 à ne pas être quand on est parents… Comment va‐t‐on arriver, tous les trois, à trouver la bonne dyna­mique, sans que l’un d’entre nous soit délaissé ? C’est la grande ques­tion. Je n’ai pas envie d’y penser main­te­nant car c’est un casse‐tête », a confié le joueur de 37 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mardi, il fera son entrée en lice contre l’Argentin Francisco Cerundolo.