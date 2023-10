L’attitude de Daniil Medvedev sur le court pose parfois question.

Voyant Jannik Sinner serrer les dents mais ne pas faiblir après un quatrième jeu inter­mi­nable dans le troi­sième set, symbole d’un énorme combat en finale de l’ATP 500 de Vienne, le Russe a mimé une crampe, en se tenant la jambe et en faisant semblant de boiter.

Selon le média Punto de Break et de nombreux autres obser­va­teurs, cela ne fait aucun doute : Medvedev s’est moqué de son adver­saire pour­tant irréprochable.

Chacun pourra se faire son avis avec ces images, en atten­dant peut‐être la réponse de Daniil à ce sujet en confé­rence de presse.

