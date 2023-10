Lors de son média day pari­sien, Novak Djokovic s’est exprimé sur plusieurs sujets d’ac­tua­lité comme le retour de son ami Boris Becker, sur la polé­mique autour des balles. Il a égale­ment expliqué pour­quoi il conti­nuait à avoir la flamme alors même que son palmarès est inégalé.

« Ma plus grande moti­va­tion, c’est avant tout parce que je suis un amou­reux de la compé­ti­tion. J’aime le circuit, j’aime jouer. J’ai toujours des objec­tifs, je veux toujours emporter un autre Grand Chelem, je veux finir numéro 1. Et cela, ce sont les grands objec­tifs. L’année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques. J’aimerais ne pas démé­riter, repré­senter mon pays. La Coupe Davis, n’im­porte quel tournoi que je dispute, je veux le remporter. Il est impor­tant d’avoir des ambi­tions, des objec­tifs, d’œu­vrer en vue de les remporter. C’est un luxe que j’ai main­te­nant, parce que je peux choisir les tour­nois que je peux disputer. Je peux fixer mon calen­drier où je sais que je pour­rais atteindre mes objec­tifs les plus ambi­tieux grâce à tel ou tel tournoi »