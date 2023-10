En confé­rence de presse avant son entrée en lice à Bercy contre Francisco Cerundolo, Gaël Monfils a parlé de son jeune compa­triote et grand espoir fran­çais, Arthur Fils, en saluant surtout ses qualités humaines.

« Ce que j’aime beau­coup chez Arthur, déjà, c’est qu’il a cette envie de bien faire, qui est impor­tante. Mais il y a bien faire et bien faire. Lui, il a vrai­ment cette envie de bien faire et en partie pour lui en premier. C’est impor­tant. J’aime beau­coup la façon dont il pense, dont il ose. Il est hyper respec­tueux. J’aime regarder la personne. Il est hyper respec­tueux avec les gens. On ne va pas se mentir, tout le monde n’est pas aussi respec­tueux. Lui, j’aime beau­coup ça. Il est très respec­tueux des gens, très recon­nais­sant. Il a un esprit d’équipe incroyable, c’est cool aussi. Il est très appliqué, c’est beau à voir. J’espère qu’il va conti­nuer dans cette direc­tion, qui est très rapide et qui est vrai­ment vers le haut, et qu’il arri­vera à ne pas se mettre de barrières », a déclaré l’ex­pé­ri­menté fran­çais qui a égale­ment fait part de son inquié­tude pour sa vie de famille.