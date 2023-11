Présent ce jeudi sur le Masters 1000 de Paris et de passage devant la presse pour évoquer plusieurs sujets comme la Coupe Davis ou la sortie de son nouveau livre, Henri Leconte, inter­rogé sur le bilan du tennis trico­lore sur cette édition du tournoi pari­sien, s’est montré assez direct.

« On est à notre niveau, il ne faut pas se leurrer. Il y a encore beau­coup de travail. Il faut que les joueurs prennent les bonnes déci­sions, inves­tissent beau­coup plus, travaillent encore plus et se posent les bonnes ques­tions. Parce que le tennis avance très vite. Ugo Humbert m’a quand même bien impres­sionné, il a fait un très beau match (contre Zverev). Il passe dans une autre dimen­sion, il progresse, il a besoin encore de s’étoffer un peu plus physi­que­ment, de prendre un peu plus de risques et d’aller davan­tage vers l’avant. On a encore Gaël (Monfils) qui est capable de faire certaines choses mais il faut qu’il puisse tenir physiquement. »