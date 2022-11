En plus de Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont égale­ment rendu hommage à Gilles Simon dans une vidéo diffusée après la défaite de ce dernier face à Felix Auger‐Aliassime, en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters.

« Bonjour Gilles, j’es­père que tu as apprécié ton dernier match. Félicitations pour ton incroyable carrière. Une très longue carrière. Tu as réalisé tes rêves. Beaucoup de souve­nirs extra­or­di­naires, sans aucun doute. Je veux juste te souhaiter le meilleur pour l’avenir. J’espère que tu garderas un excellent souvenir de cette tournée. Nous allons nous revoir, sans aucun doute, car je sais que vous aimez le tennis et que vous serez là. Je te souhaite le meilleur. J’espère te voir bientôt », a déclaré Rafa.