Officiellement adopté à tous les niveaux depuis quelques jours par la Fédération Internationale de Tennis après deux ans de test, le coaching en cours de match suscite diverses réactions.

Alors que Denis Shapovalov et Taylor Fritz sont farou­che­ment contre, Daniil Medvedev se range plutôt du côté de Jannik Sinner, à qui cela fait ni chaud ni froid.

« Je ne sais pas, je ne pense pas que cela pour­rait vrai­ment faire la diffé­rence. Moi, cela me va bien. Certains coachs peuvent dire à mon adver­saire : :‘Joue plus sur son coup droit’. Mais il peut aussi y penser lui‐même. Peu m’im­porte. Pour moi, ce n’est pas un problème. Je ne suis ni pour ni contre. Si mon coach est là et qu’il m’aide, très bien, sinon tant pis », a déclaré le Russe lors de sa confé­rence de presse après sa défaite face à Popyrin au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy ce mercredi.