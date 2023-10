Lors d’une inter­view accordée à Sports.fr, le direc­teur du Paris Rolex Masters, Cédric Pioline, a donné son avis sur le débat du GOAT.

« Je comprends que ce débat existe. Il m’intéresse mais je n’en fais pas une obses­sion. Après, tout dépend comment on définit le GOAT. Personnellement, je pense que c’est très subjectif d’inclure autre chose que le résultat sportif. Si on commence à parler de cote de popu­la­rité, on s’éparpille. Ce qui est incon­tes­table, c’est le palmarès d’une manière globale, surtout en Grand Chelem où Djokovic sort du lot », a déclaré l’an­cien double fina­liste en Grand Chelem.