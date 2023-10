Candidat pour le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, laissé vacant depuis le départ de Sébastien Grosjean dans l’équipe d’Arthur Fils, Gilles Simon a évoqué pour CNEWS sa volonté de trans­mettre aux plus jeunes, même lors­qu’il était encore joueur.

« J’ai toujours eu cette frus­tra­tion de voir tous les joueurs fran­çais tomber dans les mêmes pièges, passer par les mêmes étapes. On voit la situa­tion se répéter, on voit les gens toujours répéter les mêmes choses et cela ne fonc­tionne pas. J’avais besoin de casser cette spirale‐là, et qu’on arrête de se tirer vers le bas, donc oui, il y a un moment où cela se fait, et où j’ai donné des conseils aux plus jeunes. »