Consultant pour Eurosport la semaine dernière pendant le Rolex Paris Masters, Lucas Pouille a d’abord déclaré que Novak Djokovic était le plus grand joueur de l’histoire avant de révéler ce qui l’im­pres­sion­nait le plus chez le joueur serbe.

« Aujourd’hui, il a 36 ans, il a 19, 20 ans de carrière, il a quasi­ment 100 titres (97 exac­te­ment, ndlr) et il a toujours aussi faim et ce qui est extra­or­di­naire, c’est qu’il parait toujours le plus frais sur le terrain. Je pense qu’il peut jouer encore deux, trois voire quatre ans. La ques­tion est plutôt de savoir si l’envie sera toujours là. L’envie de conti­nuer à faire tous ces efforts, ces sacri­fices pour être au plus haut niveau. Mais pour moi, il a encore l’énergie pour jouer très longtemps. »