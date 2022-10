Le tableau final du Rolex Paris Masters débute ce lundi.

Cette édition 2022 s’annonce passion­nante avec de nombreux enjeux sur la fin de saison.

Tous les joueurs du top 20 sont présents exceptés Alexander Zverev toujours en conva­les­cence. Il reste toujours deux tickets à distri­buer pour les Nitto ATP Finals même si Andrey Rublev et Félix Auger Aliassime possèdent une certaine avance.

De plus, quatre joueurs sont encore en course pour la place de numéro 1 mondial, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud peuvent encore détrôner le jeune Carlos Alcaraz.

Au programme ce lundi :

Court central (Dès 11h)

Miomir Kecmanovic – Cameron Norrie

suivi de : Taylor Fritz – Alejandro Davidovich Fokina

suivi de : Alex Molcan – Richard Gasquet

suivi de : Marc‐Andrea Huesler – Jannik Sinner

En night session :

Pas avant 19h30 : Andy Murray – Gilles Simon

Pas avant 20h30 : Sebastian Korda – Alex de Minaur

Court 1 (Dès 11h)

Aslan Karatsev – Yoshihito Nishioka

suivi de : Sebastian Baez – Karen Khachanov

suivi de : Marin Cilic – Lorenzo Musetti

suivi de : Diego Schwartzman – Maxime Cressy

suivi de : Lorenzo Sonego – Frances Tiafoe

suivi de : Alexander Bublik – Mikael Ymer

Court 2 (Dès 11h)

John Isner – Oscar Otte

suivi de : Nikoloz Basilashvili – Quentin Halys

suivi de : Sadio Doumbia/Fabien Reboul – Hygo Nys/Jan Zielinski

Pas avant 16h : Holger Rune/Stefanos Tsitsipas – Sebastian Baez/Albert Ramos‐Vinolas

suivi de : Alternates – Kevin Krawietz/Andreas Mies

On suivra de près le dernier tournoi du mous­que­taire Gilles Simon qui risque d’enflammer le public Parisien pour ces dernieres heures sur le circuit…