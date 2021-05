S’il s’est incliné en finale contre Rafael Nadal (5–7, 6–1, 3–6), Novak Djokovic était très satis­fait de sa semaine en géné­rale à Rome. Le numéro 1 mondial a retrouvé de la confiance après ses décep­tions à Monte‐Carlo et chez lui à Belgrade. Le Serbe estime avoir très bien joué malgré la défaite. Il a souligné la force de son rival…

« Samedi, j’ai très bien joué et aujourd’hui (dimanche) je pense que j’ai aussi joué à un niveau élevé encore une fois, mais malheu­reu­se­ment, Nadal a été le meilleur joueur dans les moments déci­sifs du match. Il n’y a pas de plus grand défi que d’af­fronter Rafa dans une finale de tournoi sur terre battue. Cependant, dans l’en­semble, j’ai joué trois heures de haut niveau.. Dans le troi­sième set, je n’ai pas pu profiter de ces balles de break à 2–2. Le jeu suivant, j’ai servi avec le vent et des balles usées, et pour moi c’était très diffi­cile pour moi. Mais je suis heureux d’avoir pu disputer cette finale contre Rafa. Je pense que c’était une excel­lente confi­gu­ra­tion pour Roland Garros. « , a analysé Novak Djokovic.