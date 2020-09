Le jeune joueur italien Lorenzo Musetti est en train de s’inscrire comme la grande révélation du Masters 1000 de Rome. Après avoir sorti Stan Wawrinka au premier tour, le joueur de 18 ans s’est offert le scalp de Kei Nishikori (35e) au deuxième tour : 6-3, 6-4 en 1h40. Certes en manque de rythme alors qu’il n’a plus joué depuis 1 an avant son premier tour perdu à Kitzbuhel la semaine passée, le Japonais a néanmoins subi la loi du fougueux transalpin qui affrontera le vainqueur du match entre Gaël Monfils et Dominik Koepfer pour une place en quarts de finale. A noter le magnifique point point remporté par Musetti qui pourrait bien être l’un des plus beaux du tournoi (voir ci-dessous).