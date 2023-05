Toujours à la recherche de son meilleur niveau, Alexander Zverev est récem­ment sorti du top 20 pour la première fois depuis six ans. Et il pour­rait tomber encore bien plus bas car il va défendre pas moins de 1110 points entre le Masters 1000 de Rome et Roland‐Garros (demi‐finaliste sur les deux tournois).

Son compa­triote, Tommy Haas, s’in­quiète un peu. « Zverev a connu des hauts et des bas pendant long­temps, ce qui est tout à fait normal après une bles­sure aussi longue. Mais à moment donné, il doit passer à la vitesse supé­rieure. Les trois ou quatre prochaines semaines, il devra défendre ses points. Sinon, il sera exclu du top 30, 40 ou 50 mondial. Il est impor­tant pour lui de gagner plusieurs matches d’af­filée afin d’ac­quérir du rythme et de la confiance », a prévenu l’ex‐numéro 2 mondial dans des propos accordés à BILD.