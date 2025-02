Depuis plusieurs années, les condi­tions de jeu sur l’ATP 500 de Rotterdam font beau­coup parler.

Si la plupart des joueurs regrettent la lenteur du revê­te­ment et des balles, comme Daniil Medvedev ou Carlos Alcaraz, ce n’est pas le cas d’Andrey Rublev qui s’en est même réjoui à l’issue de sa victoire face à Zhang ce mardi pour son entrée en lice aux Pays‐Bas.

« Je pense que le premier match s’est plutôt bien passé. Il y a beau­coup d’échanges à cause des plus grosses balles, ce qui était devenu assez inha­bi­tuel ces deux dernières années, car dans la plupart des tour­nois il y a peu d’échanges, et main­te­nant on a l’im­pres­sion de revenir six ou sept ans en arrière, on peut défendre en profon­deur et changer de direc­tion. Je me sens à l’aise de cette manière. Vous créez plus, vous essayez de penser à ce qu’il faut faire, comment ouvrir le court pour avoir une solu­tion plus facile pour attaquer. »