Cuisiné par un Daniil Medvedev des grands jours, ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Rotterdam, Jannik Sinner, visi­ble­ment impres­sionné par le niveau de jeu du Russe, lui a rendu un bel hommage lors de son discours lors de la remise des prix.

« Tout d’abord, Daniil, féli­ci­ta­tions à toi et à ton équipe. Tu as fait du très bon travail en rempor­tant ton 1er titre de la saison. Tu vas en gagner beau­coup plus cette année. Je te souhaite le meilleur. Personnellement, je pense que c’est le meilleur tournoi en salle de l’année. »