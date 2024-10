Solide face à Ben Shelton sur le Masters 1000 de Shanghai (6−4, 7–6), Jannik Sinner est donc qualifié pour les quarts de finale où l’at­tend un certain Daniil Medvedev. Pour le numéro 1 mondial, le tournoi commence vrai­ment comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Il faut être constant, être prêt tous les jours, essayer d’ac­cepter tous les défis. Il y aura toujours des moments très, très diffi­ciles sur le court et il faut être prêt menta­le­ment pour essayer de les affronter, et c’est exac­te­ment ce que j’es­saie de faire. Bien sûr, ce n’est pas facile de se quali­fier pour les quarts de finale de chaque tournoi mais aussi là que le tournoi devient le plus inté­res­sant, à partir des quarts de finale, donc je suis content d’être ici dans les huit derniers et ensuite nous verrons. »